Путин готов ответить Трампу на вопрос о геях в Чечне

Ранее организация под названием Human Rights Campaign обратилась с открытым письмом к президенту США, призывая поднять вопрос о положении секс-меньшинств на переговорах с российским коллегой.

В случае если в ходе встречи президентов России и США будет поднят вопрос о положении представителей секс-меньшинств в Чеченской Республике, Владимир Путин будет готов дать ответ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя открытое письмо организации Human Rights Campaign, призвавшей Трампа обсудить с Путиным эту тему на встрече в Гамбурге.

— Если вопрос будет поднят, то тогда и какой-то ответ последует. Мы проинформируем вас, если этот вопрос будет поднят, — прокомментировал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что сам он не видел этого письма, да и в целом обратил внимание, что речь идёт о послании американской организации к президенту США, а значит, это вопрос для дискуссии исключительно между ними.