Кремль переадресовал в МИД вопрос о создании бесполётных зон в Сирии

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Кремль переадресовал в МИД вопрос о создании бесполётных зон в Сирии

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ранее Тиллерсон заявил о том, что США готовы обсудить с РФ стабилизацию в данной стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о заявлениях госсекретаря США Рекса Тиллерсона про создание совместного с РФ механизма бесполётных зон в Сирии.

— Я думаю, вам лучше обратиться в Министерство иностранных дел, наверное. Им больше с руки комментировать заявления господина Тиллерсона, — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее американский госсекретарь заявил о том, что в США рассматривают возможность совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая бесполётные зоны.

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