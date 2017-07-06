Кремль переадресовал в МИД вопрос о создании бесполётных зон в Сирии

Ранее Тиллерсон заявил о том, что США готовы обсудить с РФ стабилизацию в данной стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о заявлениях госсекретаря США Рекса Тиллерсона про создание совместного с РФ механизма бесполётных зон в Сирии.

— Я думаю, вам лучше обратиться в Министерство иностранных дел, наверное. Им больше с руки комментировать заявления господина Тиллерсона, — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее американский госсекретарь заявил о том, что в США рассматривают возможность совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности в Сирии, включая бесполётные зоны.