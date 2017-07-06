Песков посоветовал CNN, как исправить имидж

Представитель Кремля ответил на вопрос американского журналиста о планах Путина поехать в Стамбул после саммита "Большой двадцатки".

У президента РФ Владимира Путина после саммита G20 в Гамбурге в планах нет поездки в Стамбул, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста CNN во время конференц-колла. При этом представитель Кремля призвал американский телеканал пользоваться проверенной информацией.

— Он (офис CNN в Вашингтоне. — Прим. ред.) часто ошибается в последнее время. Рекомендуйте им быть повнимательнее и пользоваться более проверенной информацией. Это поможет вашему имиджу, — обратился представитель Кремля к журналистам CNN, спросившим у Пескова, поедет ли глава государства в Турцию.

Стоит отметить, что после саммита "Большой двадцатки" в Стамбуле будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон.