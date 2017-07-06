Путин встретится с гроссмейстером Карякиным

Точная тематика встречи не сообщается, но известно, что разговор однозначно будет касаться шахмат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет сегодня шахматиста Сергея Карякина.

— Сегодня ряд встреч и совещаний намечен у президента. Президент также примет нашего гроссмейстера Карякина, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, весной шахматист получил от Владимира Путина предложение войти в новый состав Общественной палаты. В конце декабря прошлого года Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу на первенстве планеты в Дохе (Катар). Тогда он обыграл норвежца Магнуса Карлсена.