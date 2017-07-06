"Чувствуйте нюансы". Песков осадил журналиста за неточность в вопросе о Трампе

Представитель Кремля посоветовал ему тщательно изучить заявление американского лидера, чтобы задавать более корректные вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осадил журналиста Bloomberg за неточность в вопросе о Трампе. Так, у представителя Кремля поинтересовались, как он относится к высказыванию американского лидера о вмешательстве России в выборы в США. Песков в свою очередь пояснил: Трамп говорил о том, что к этому может быть причастна любая страна.

— Равно как и возможность, что это могли быть другие страны. Чувствуйте нюансы, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента посоветовал журналисту перечитать и изучить заявление Трампа, чтобы в следующий раз задавать более корректные вопросы.