Золотой Nokia с портретами Путина и Трампа выпущен перед встречей лидеров

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Золотой Nokia с портретами Путина и Трампа выпущен перед встречей лидеров

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Фото: caviar

Переговоры президентов состоятся на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля.

По случаю встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 ателье Caviar выпустило телефон Nokia 3310 в титановом корпусе с золотыми портретами-барельефами сразу двух президентов.

Изображения лидеров заключены в золотой круг с их именами, а фоном для них служит золотое панно с эмблемой саммита. Сообщается также, что изделие покрыто узором "дамасская сталь", что является своеобразной отсылкой к сирийскому вопросу, а титановый корпус символизирует стойкость, необходимую на переговорах такого уровня.

Напомним, встреча двух мировых лидеров состоится 7 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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