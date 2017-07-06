Путин отстранил от должности восемь генералов ФСИН, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому восемь генералов освобождаются от своей должности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идёт о генералах, которые работают в таких структурах, как Федеральная служба исполнения наказаний, МВД и МЧС.
Так, от должности отстранены первый замначальника ГУ на транспорте МВД Андрей Григорьев, начальник контрольно-ревизионного управления МВД Евгений Барикаев, министр внутренних дел по Туве Александр Лобанов, начальник ГУ МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель, а также первый замначальника следственного департамента МВД Юрий Шинин. Кроме того, президент отстранил главу ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Зеленского и начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова.
О причинах отстранения генералов от работы пока не сообщается.
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