Путин отстранил от должности восемь генералов ФСИН, МВД и МЧС

Примечательно, что одним из тех, кто потерял свою должность, стал министр внутренних дел по Республике Тыва Александр Лобанов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому восемь генералов освобождаются от своей должности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о генералах, которые работают в таких структурах, как Федеральная служба исполнения наказаний, МВД и МЧС.

Так, от должности отстранены первый замначальника ГУ на транспорте МВД Андрей Григорьев, начальник контрольно-ревизионного управления МВД Евгений Барикаев, министр внутренних дел по Туве Александр Лобанов, начальник ГУ МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов и его заместитель Владимир Шепель, а также первый замначальника следственного департамента МВД Юрий Шинин. Кроме того, президент отстранил главу ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Зеленского и начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова.

О причинах отстранения генералов от работы пока не сообщается.