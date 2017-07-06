В Крыму 7 июля ожидается гроза с ливнем, градом и штормовым ветром

В республиканском ГУ МЧС просят жителей полуострова и туристов быть внимательными и осторожными.

В пятницу, 7 июля, в Крыму ожидается ухудшение погоды. Предположительно, на острове может разразиться настоящая буря.

— По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первую половину дня 7 июля в Крыму, в частности в Симферополе, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20–25 м/с, — говорится в сообщении МЧС.

Отметим, по данным за июнь, 85,3% туристов остаются довольны отдыхом в Крыму. Многие отдыхающие по итогам отпуска хотели бы снова вернуться на полуостров.