В Татарстане бык насмерть затоптал пьяного грибника

В Республике Татарстан недалеко от деревни Караульная Гора Нурлатского района бык напал на двоих грибников — 62-летних мужчину и женщину, сообщает региональное управление Следкома.
Оба супруга находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бык отбился от стада. Что именно спровоцировало его на нападение, пока неизвестно. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина была госпитализирована с множественными переломами рёбер.
По факту происшествия следственные органы проводят проверку.
- Популярные
- По времени