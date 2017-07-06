В Татарстане бык насмерть затоптал пьяного грибника

Сообщается, что животное отбилось от стада и напало на пожилую супружескую пару. Мужчина и женщина были в сильном подпитии.

В Республике Татарстан недалеко от деревни Караульная Гора Нурлатского района бык напал на двоих грибников — 62-летних мужчину и женщину, сообщает региональное управление Следкома.

Оба супруга находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бык отбился от стада. Что именно спровоцировало его на нападение, пока неизвестно. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина была госпитализирована с множественными переломами рёбер.

По факту происшествия следственные органы проводят проверку.