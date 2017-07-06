Умер французский композитор Пьер Анри, придумавший музыку для "Футурамы"

Но если знаменитый мультфильм о приключениях путешественника во времени Фрая и робота Бендера впервые вышел в эфир только в 1999 году, то саундтрек был написан ещё в 1967-м.

Во Франции скончался один из пионеров конкретной (авангардной) музыки Пьер Анри, передаёт AFP. Композитору-экспериментатору было 89 лет.

Среди наиболее известных работ Пьера Анри — балеты для труппы Мориса Бежара, в том числе "Орфей" и "Путешествие". Кроме того, именно его произведение Psyché Rock легло в основу музыкальной темы из мультсериала "Футурама". Причём сам саундтрек был написан ещё в 1967 году, а знаменитый мультфильм о приключениях путешественника во времени Фрая и робота Бендера впервые вышел в эфир только в 1999-м.

Psyché Rock — яркий представитель такого авангардного направления в искусстве, как конкретная музыка. Её суть сводится к записи различных шумов, звуков и эффектов, в том числе природного происхождения. А полученный результат затем подвергается микшированию и компьютерной обработке.