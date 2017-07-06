United Airlines лишила двухлетнего ребёнка оплаченного места

Матери малыша пришлось держать его на коленях три с половиной часа, пока лайнер не сел в Бостоне.

Американская авиакомпания United Airlines лишила маленького пассажира оплаченного места в самолёте. Об этом пишет Hawaii News Now.

По данным портала, жительница Гонолулу Ширли Ямаучи приобрела два билета на рейс в Бостон: для себя и своего сына. При этом место для двухлетнего ребёнка стоило почти столько же, сколько и для взрослого: почти одну тысячу долларов. От Гонолулу до Хьюстона они долетели без проблем, а в Хьюстоне на место, которое должен был занять малыш, стюардессы посадили другого человека, уверяя, что у него есть билет. На недовольство женщины сотрудница авиакомпании спокойно ответила, что свободных мест в самолёте больше не осталось и пересадить мужчину просто некуда.

В результате женщине пришлось держать ребёнка на коленях три часа, пока самолёт не сел в Бостоне. Устраивать скандал она не стала, потому что знала о многочисленных ЧП, в которые попадала United Airlines.

Позже авиакомпания пообещала вернуть пассажирке деньги и предоставить ваучер на перелёт обратно.

Напомним, ранее сотрудники американской авиакомпании волоком вытащили мужчину из самолёта из-за того, что рейс был "переполнен". Позже пассажиру потребовалась пластическая операция. Этот инцидент обошёлся United Airlines в 800 миллионов долларов.