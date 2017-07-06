Сценаристка клипа Олега Майами обвинила центр Максима Фадеева в мошенничестве

Девушка выступила автором клипа на песню "Ты ветер, я вода" российского поп-исполнителя. За сутки после публикации ролик набрал полмиллиона просмотров.

Николетта Динтова, выступившая автором сценария для клипа певца Олега Майами на песню "Ты ветер, я вода", обвинила заказчика — продюсерский центр Максима Фадеева — в мошенничестве. По договору продюсеры центра должны были указать авторство девушки под видео, однако при публикации этого сделано не было, сообщает паблик Mash.

По данным паблика, продюсер клипа Дурсун Овезова запретила ставить информацию об авторстве даже на страницах в соцсетях самой Николетты, несмотря на то что начинающей сценаристке необходимы работы для портфолио.

Кстати, сценарий девушка написала за очень скромный гонорар в одну тысячу рублей. Буквально за сутки после публикации ролик набрал 500 тысяч просмотров.

Сценаристка уверена, что сам Максим Фадеев даже не в курсе этой аферы.

После скандала инициалы Николь появились на странице клипа.