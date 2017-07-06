"Аэрофлот" призывает пассажиров указывать контактные данные при бронировании

Это необходимо для того, чтобы сотрудники авиакомпании могли оперативно связаться с пассажирами в случае нестандартных ситуаций.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" выпустила новую редакцию инструкции для агентов "Технологии заполнения контактных данных пассажиров", в которой обязательным требованием стало указание телефонного номера и контактных данных при бронировании билета. В случае несоблюдения данного правила "Аэрофлот" намерен применять к агентам штрафные санкции.

Появление этого требования в инструкции обусловлено необходимостью своевременно сообщать пассажирам важную информацию о предстоящем перелёте. Как отметили в авиакомпании, зачастую агенты указывают в бронировании клиента некорректный номер телефона, что лишает перевозчика возможности связаться с пассажиром при нестандартных ситуациях. Речь идёт об изменении времени в расписании рейсов, задержке или переносе вылета и смене терминала в аэропорту.

Кроме того, в авиакомпании рекомендовали пассажирам принимать дополнительные меры предосторожности при покупке билетов через агентства. В целях защиты собственных интересов клиент имеет право требовать внести свои контактные данные до момента оформления перевозки агентом. Помимо того, пассажиры, которые самостоятельно покупают билеты, также должны помнить о необходимости внесения исчерпывающих и корректных контактных данных, чтобы сотрудники "Аэрофлота" могли с ними своевременно связаться.