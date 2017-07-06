"Вошла в историю". Жительница Белоруссии опубликовала первое селфи с Лукашенко

Моде на самострелы уже несколько лет, однако у президента Белоруссии Александра Лукашенко "первый раз" случился только вчера. И всё благодаря сотруднице минского офиса ОБСЕ Виктории Рачицкой-Кариллет.

Девушка поймала лидера страны уже на выходе из зала, где проходило заседание парламентской ассамблеи организации, и сделала с ним селфи. Снимок она подписала так: "Селфи с президентом! Он самый лучший! Очаровал и покорил всех!"

Через несколько часов число лайков под фотографией перевалило за 800, а количество комментариев превысило 2,5 тысячи. Самым популярным из них была фраза "Ты вошла в историю", поскольку, как выяснилось, фото с Викторией оказалось первым селфи Лукашенко, выложенным в Сеть.

Такое внимание публики оказалось минчанке не по нраву. Доступ к своему "инстаграму" она ограничила, а фотографию спрятала от посторонних. Теперь памятный снимок хранится в её телефона, а не на страничке в соцсети.

Тем временем в Сети развернулась дискуссия о том, можно ли считать снимок Виктории "историческим селфи". Кто-то вспомнил о популярном некогда снимке, на котором молодой человек снял себяшку на фоне президента Белоруссии и его сына Коли во время хоккейного матча. Большинством голосов было решено, что этот снимок не считается, поскольку был сделан исподтишка.

Нашлось в Интернете и другое фото, на котором запечатлён сам процесс того, как студент делает селфи с Лукашенко. Однако в соцсетях этот снимок "от первого" лица потом так и не появился. Более того, по слухам, мобильный телефон у автора снимка украли едва ли ни в тот же день, так что звание "исторического селфи" всё-таки было решено присвоить снимку сотрудницы ОБСЕ.