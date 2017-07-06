Директора школ искусств отправляли мошенникам по 200 тысяч, боясь увольнения

Оказалось, что злоумышленники звонили руководству ДК и представлялись департаментом культуры московской мэрии.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли преступную схему, при которой мошенники получали по 200 тысяч рублей от директоров столичных Домов культуры и школ искусства. Как сообщает телеграм-канал Mash, руководство культурных заведений думало, что даёт взятки департаменту культуры московской области, чтобы остаться на своих должностях.

Оказалось, что злоумышленники представлялись начальницей отдела кадров депкультуры Юлией Еремеевой. Голос по телефону говорил директорам, что их результаты работы признаны департаментом неудовлетворительными и принято решение об увольнении.

Однако отмечалось, что вопрос можно решить за определённую сумму денег. В итоге руководство ДК и школ искусств отправляло по 100–200 тысяч рублей на карту мошенников.

Всё вскрылось, когда один из директоров всё-таки поинтересовался у департамента, довольны ли его работой и не собираются ли его увольнять.