Путин поблагодарил разработчиков крылатых ракет Х-101

Глава государства отметил также, что при принятии решений о поставках вооружений на внешние рынки РФ всегда исходит из складывающейся международной обстановки.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества поблагодарил разработчиков крылатых ракет Х-101. Он подчеркнул, что при принятии решений о поставках вооружений на внешние рынки Россия всегда исходит из складывающейся международной обстановки и стремится сделать так, чтобы это не привело к раскручиванию конфликтов.

— Хочу поблагодарить и военных, и конструкторов нашей новейшей системы Х-101. Ракета показала высокую степень надёжности. Это современное оружие высокой точности с приличной дальностью в 4,5 тысячи километров, — сказал Путин

Также российский лидер подчеркнул, что российское оружие демонстрирует надёжность в ходе антитеррористической операции в Сирии. По его мнению, нужно и дальше совершенствовать систему ВТС. Для этого в отечественном оборонном комплексе произошли масштабные структурные изменения.

— Под единое начало были собраны ключевые холдинги ОПК. Ряд ведущих объединений получил право внешнеторговой деятельности. Этот шаг должен сделать более удобным взаимодействие по линии ВТС и для иностранных заказчиков, так как теперь они имеют возможность напрямую договориться с производителями вооружений, — сказал Путин.