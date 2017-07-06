В ДТП с автобусом на юге Китая погибло 19 человек

Ещё 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 44 пассажира.

Пассажирский автобус перевернулся на скоростной трассе в китайской провинции Гуандун на юге страны. В аварии погибло 19 человек, ещё 10 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передаёт телеканал CCTV. Всего в автобусе находилось 44 человека.

#BREAKING: At least 19 killed after bus carrying 44 ppl overturned on highway in Guangzhou, Guangdong province on Thu pic.twitter.com/EkdYlGjRmn — People's Daily,China (@PDChina) 6 июля 2017 г.

Авария произошла около 8:00 по московскому времени. На месте происшествия работают спасатели, причина ДТП пока не известна.