В ДТП с автобусом на юге Китая погибло 19 человек

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В ДТП с автобусом на юге Китая погибло 19 человек

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Ещё 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 44 пассажира.

Пассажирский автобус перевернулся на скоростной трассе в китайской провинции Гуандун на юге страны. В аварии погибло 19 человек, ещё 10 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передаёт телеканал CCTV. Всего в автобусе находилось 44 человека.

Авария произошла около 8:00 по московскому времени. На месте происшествия работают спасатели, причина ДТП пока не известна.

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