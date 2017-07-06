Синоптики: Самым холодным днём месяца станет 7 июля

Предстоящая пятница, 7 июля, в Москве станет самым холодным днём месяца. Утром термометры в столице покажут 8–10 градусов, днём — не выше 15 градусов. К тому же пройдёт кратковременный дождь, сообщают "Метеоновости".
К слову, по народному календарю завтра отмечается праздник Ивана Купалы (Иванов день). К этому времени, как правило, воздух в центральной полосе России становится по-летнему тёплым, а температура устанавливается в рамках климатической нормы и редко выбивается из показателей вплоть до середины сентября.
Но 2017 год, по-видимому, станет исключением.
По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура 7 июля составит 11,5 градуса тепла, что почти на 6 градусов ниже нормы.
Впрочем, это ещё не антирекорд.
Самый холодный Иванов день был зафиксирован в 1952 году. Тогда средняя температура за сутки составила всего 10,4 градуса.
- Популярные
- По времени