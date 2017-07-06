"Мерседес" московской чиновницы перекрыл проезд скорой помощи

Бригада медиков ждала владелицу "мерседеса" не меньше 15 минут. Переставить своё авто женщина не спешила. К расследованию произошедшего подключился СК.

В районе Крылатское у поликлиники № 195 водитель "мерседеса" с правительственными номерами припарковал машину в неположенном месте, тем самым перекрыв проезд для бригады скорой помощи. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. Как сообщает ряд СМИ, "мерседес" принадлежит сотруднице управы столичного района Кунцево.

Судя по комментарию автора ролика, машина скорой помощи ждала владелицу "мерседеса" не меньше 15 минут. Автомобилистка не спешила забрать своё авто.

Управление СК по Москве сообщило, что займётся расследованием произошедшего.