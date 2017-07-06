В центре Киева полицейские подрались с ветеранами МВД

Потасовка произошла из-за того, что ветераны вышли с требованием от правительства повышения пенсий.

Сегодня днём у здания правительства в Киеве произошло столкновений ветеранов МВД со стражами порядка. Участники протестной акции перекрыли улицу Грушевского и требуют встречи с первым вице-премьером страны Степаном Кубивом. Об этом написал на "Фейсбуке" руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По данным Волынца, есть случаи, когда ветераны получают пенсию в размере 950 гривен (около 2,2 тыс. рублей). При этом средний размер выплат ненамного больше — 1,5 тыс. гривен (около 3,5 тыс. рублей).