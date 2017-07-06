Находчивый отец сэкономил на поездке в "Диснейленд" при помощи YouTube и тазика

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Находчивый отец сэкономил на поездке в "Диснейленд" при помощи YouTube и тазика

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Пользователь YouTube под ником KentuckyFriedIdiot придумал, как "свозить" дочь в "Диснейленд", не потратив при этом ни цента. Для этого мужчине понадобился обычный пластиковый тазик и ролик на YouTube с записью катания на американских горках. Усадив дочку в таз, отец тряс его в соответствии с движением кабинки на видео. Дочка явно была в полном восторге.

— Дочка хотела в "Диснейленд", но поскольку это слишком дорого, мы не придумали ничего лучше, чем это, — подписал изобретательный отец ролик под названием "Американские горки для бедных".

Пользователи портала Reddit, который поделился видео, уже окрестили мужчину "отцом года".

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