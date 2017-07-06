Названа дата начала продаж нового KIA Rio в России

Приём заказов на машину начнётся уже 17 июля во всех дилерских центрах данного бренда.

Продажи седана KIA Rio четвёртого поколения стартуют в России 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Новый KIA, как и его предшественник, был разработан специально для российского рынка с учётом местных особенностей эксплуатации и пожеланий клиентов. Однако, по сравнению с предыдущей моделью, у автомобиля немного другой кузов и иные габариты. Также он отличается линейкой двигателей, настройками подвески и оснащением.

В пресс-службе KIA добавили, что выпуск данного автомобиля уже начался на заводе в Петербурге.

Отметим, что комплектации KIA Rio и цены на него будут объявлены в день начала приёма заказов — 17 июля.