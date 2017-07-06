Папа сбежал! Бульдог уносит ноги от своих щенков, чтобы немного отдохнуть

В американском штате Флорида английский бульдог по кличке Сэр Спанки пытался сбежать от девяти своих щенков, чтобы хотя бы немного передохнуть. Щенки активно атакуют своего родителя, так что уставшему папаше приходится забраться от них на диван. Забавный момент на камеру поймала владелица собак Дженни Чемберлин.

— Сэру Спанки всего два года, он любит играть, но, бывает, выходит из себя, если все девять его щенков хотят играть, — рассказала Дженни.

А вот почему бремя воспитания с Сэром Спанки не несёт его супруга — английский бульдог Фиона — видеоролик умалчивает.