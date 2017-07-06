В Херсонской области местный судья открыл стрельбу по посетителям кафе

В результате был ранен один человек. По факту инцидента возбуждены уголовные производства по статьям "Хулиганство", "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и "Умышленное лёгкое телесное повреждение".

Инцидент произошёл в городке Горностаевка. По предварительным данным, в момент происшествия 38-летний судья Александр Шумило был в нетрезвом состоянии. Знакомый подошёл к нему, чтобы поздороваться, но слуга закона ответил на приветствие неприличным жестом. В результате завязалась перепалка, в ходе которой Шумило достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика. К счастью, тот не пострадал. Подробности рассказал член Общественного совета при ГУ Нацполиции в Киеве Дмитрий Федоренко на своей странице в "Фейсбуке".

Журналист отмечает, что один из очевидцев происшествия попытался выхватить пистолет у судьи, но "получил пулю в бок". В пресс-службе полиции Херсонской области уже подтвердили стрельбу в кафе.

В настоящее время уточняются все детали конфликта.