Власти украинского Мукачева избавились от улиц Бандеры и Шухевича

Депутаты местного горсовета решили увековечить имена других исторических деятелей, чтобы снизить волнение в обществе. Тем не менее выбор остаётся спорным.

Улицы, названные в честь создателей ОУН и УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича, просуществовали в украинском городе Мукачево ровно три месяца.

После того как в апреле 2017 года закарпатский губернатор Геннадий Москаль распорядился присвоить улицам Мукачева имена идеологов украинского национализма, мнения местных жителей разделились. Если одни поддержали решение властей и даже бросились менять паспорта, чтобы обзавестись штампиком с "новой" пропиской, то другим такие нововведения пришлись не по душе, и даже в обиходе люди продолжали называть улицы по-старому.

Оказалось, что противников такой декоммунизации много и среди депутатов городского совета. На заседании 6 июля парламентарии проголосовали за смену названий улиц Бандеры и Шухевича.

Теперь они будут носить имена Любомира Гузара (бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви, умершего в марте 2017 года) и митрополита Андрея Шептицкого. Деятельность последнего, впрочем, нельзя оценивать однозначно. В 1941 году, сразу после оккупации Львова, он лично благословил бандеровцев на борьбу с большевиками. Но уже в 1944-м, когда в город вошли советские войска, Шептицкий отправил Сталину поздравительное послание.

* Организации запрещены в РФ по решению Верховного суда.