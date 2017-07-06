В Москве на 64-м году жизни умерла сценаристка сериала "Приключения Мухтара"

В 80-е годы Ирина Ратушинская шесть лет отсидела в женской колонии строго режима по обвинению в "антисоветской пропаганде".

Российская поэтесса, диссидентка и автор сценариев к ряду отечественных сериалов Ирина Ратушинская скончалась в Москве на 64-м году жизни, сообщает пресс-служба русского ПЕН-центра.

— На 64-м году жизни скончалась Ирина Борисовна Ратушинская, легендарная диссидентка, поэт и прозаик, — говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается.

В послужном списке Ратушинской сценарии к сериалам "Таксистка", "Присяжный поверенный", "Аэоропорт", но самой известной работой считается сценарий к сериалу "Приключения Мухтара".

Уроженка Одессы, Ратушинская была арестована после своей первой публикации в журнале "Грани" в 1982 году. По статье "антисоветская пропаганда" её приговорили к семи годам лишения свободы, которые она отбывала в женской колонии строго режима в Мордовии. В 1986 году была досрочно освобождена. До конца 90-хх жила в эмиграции, после вернулась в Москву, где и написала самые известные свои сценарии.