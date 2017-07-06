Путин поблагодарил гроссмейстера Карякина за развитие шахмат в России

В свою очередь, Карякин рассказал главе государства о том, что в Москве после ремонта открывается шахматный клуб.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Российский лидер поздравил его с победами на последних соревнованиях, а заодно и поблагодарил за развитие шахмат.

— Хочу поблагодарить за то, что делаете по развитию шахмат, — отметил Путин.

Примечательно, что на встречу с президентом Карякин захватил с собой книги по истории Ключевского и Костомарова. При этом молодой гроссмейстер рассказал главе государства об открытии шахматного клуба на Гоголевском бульваре после ремонта.

— У нас шахматная школа хорошая, поэтому с удовольствием приеду посмотрю, — ответил президент РФ.