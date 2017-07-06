Шнур обещал выступить в Омске, хоть местные власти и утвердили концерт Бабкиной

Музыкант Сергей Шнуров обратился к жителям Омска в своём "инстаграме" и пообещал им, что "Ленинград" обязательно даст концерт, хоть и не на День города — 5 августа. Он также поблагодарил поклонников за поддержку.
В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали "Ленинград". Но администрация естественно против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами! @leningrad_on
Напомним, по данным опроса, организованного в группе "Типичный Омск" "ВКонтакте", больше всего голосов набрали "Ленинград" (2,9 тысячи), певец Егор Крид (1,7 тысячи) и группа 25/17 (1,3 тысячи). Всего проголосовало более 8,5 тысячи человек.
Также известно, что выступление Надежды Бабкиной обойдётся властям города в 2,3 млн рублей. Директор местного департамента культуры Владимир Шалак заявил, что певица сможет "завести" горожан и что на концерте "будет большое единение с людьми".
При этом пользователи "ВКонтакте" не скрывают своего недовольства и придумывают разнообразные шутки на тему праздника.
Более того, в группе "Типичный Омск" объявили новое голосование за отмену концерта Надежды Бабкиной. В нём приняли участие уже более 3,2 тысячи человек, 2,9 тысячи высказались в поддержку отмены выступления.
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