Шнур обещал выступить в Омске, хоть местные власти и утвердили концерт Бабкиной

Пользователи соцсетей устроили неофициальное голосование, кого из артистов они хотели бы видеть на Дне города. В опросе победила группа "Ленинград", но городские чиновники всё равно пригласили народную певицу.

Музыкант Сергей Шнуров обратился к жителям Омска в своём "инстаграме" и пообещал им, что "Ленинград" обязательно даст концерт, хоть и не на День города — 5 августа. Он также поблагодарил поклонников за поддержку.

Напомним, по данным опроса, организованного в группе "Типичный Омск" "ВКонтакте", больше всего голосов набрали "Ленинград" (2,9 тысячи), певец Егор Крид (1,7 тысячи) и группа 25/17 (1,3 тысячи). Всего проголосовало более 8,5 тысячи человек.

Также известно, что выступление Надежды Бабкиной обойдётся властям города в 2,3 млн рублей. Директор местного департамента культуры Владимир Шалак заявил, что певица сможет "завести" горожан и что на концерте "будет большое единение с людьми".

При этом пользователи "ВКонтакте" не скрывают своего недовольства и придумывают разнообразные шутки на тему праздника.

Более того, в группе "Типичный Омск" объявили новое голосование за отмену концерта Надежды Бабкиной. В нём приняли участие уже более 3,2 тысячи человек, 2,9 тысячи высказались в поддержку отмены выступления.