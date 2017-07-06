"Не жмите всё подряд". Эксперт рассказал, как уберечься от нового вируса

Сегодня специалисты "Лаборатории Касперского" заявили об обнаружении опасного трояна.

Эксперт в области IT- безопасности Александр Власов рассказал Лайфу, как уберечься от вируса, который незаметно подписывает россиян на платные услуги, крадя деньги со счетов. По его словам, данный троян создали специально для России, потому что большинство жителей страны не устанавливают антивирусы на свои гаджеты.

— Рецепт один: немедленно позвоните своему оператору и узнайте, на какие платные сервисы вы подписаны. Просите немедленно отключить все подписки. Затем пишите претензию к оператору и просите вернуть деньги обратно на счёт. Но на будущее: такие вирусы проникают в телефон, когда вам приходят какие-то рассылки и вы жмёте на ссылку "Подробнее, узнать больше" и т.д. Поэтому не жмите всё подряд, — сказал эксперт.

Эксперт также посоветовал россиянам прочистить свои смартфоны и пройти антивирусную проверку.

По словам Власова, троян нельзя сравнить с вирусами WannaCry или Petya.A, потому что у него совершенно другие масштабы: он написан только под российских операторов и, скорее всего, будет быстро локализован.

Ранее сообщалось о том, что "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус для смартфонов с операционной системой Android, который незаметно подписывает россиян на платные сервисы.