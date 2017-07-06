Украинский журналист получил пулю в шею во время учений ВСУ

Журналист украинского издания "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение во время учений ВСУ в районе Кривого Рога Днепропетровской области. ЧП произошло во время съёмки постановочного кадра, где сотрудник СМИ играл роль провокатора.
— Вячеслава завели внутрь здания, и через несколько минут все, кто был во дворе, услышали глухой хлопок, — рассказали очевидцы.
Военнослужащие доставили журналиста в больницу с огнестрельным ранением шеи. После операции, которая продлилась несколько часов, его перевели в реанимацию. Коллеги Волка объявили экстренный сбор средств на лечение репортёра. Информация о его состоянии уточняется.
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