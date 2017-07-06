ЗРС С-400 "Триумф" отразили массированный ракетно-авиационный удар "противника"

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ЗРС С-400 "Триумф" отразили массированный ракетно-авиационный удар "противника"

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В качестве условного врага выступили истребители, бомбардировщики, самолёты-разведчики и вертолёты.

Расчёты ЗРС С-400 "Триумф" отразили ракетно-авиационный удар, который был нанесён условным противником в ходе учений в Западном военном округе.

В пресс-службе ЗВО пояснили, что во время учений отрабатывалось прикрытие войск и наземных объектов от ударов авиации. При этом условными противниками выступили истребители Су-27 и МиГ-31, бомбардировщики Су-34, самолёты-разведчики и вертолёты Ми-8. Всё это было сделано для максимального усложнения задачи.

ЗРС С-400 отразили массированный удар условного противника, которым выступили Су-27 и МиГ-31, а также Су-34 и вертолёты Ми-8

— Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов, — отмечается в сообщении ЗВО.

В рамках учений было выполнено 20 имитационных пусков по условным врагам.

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