В Египте нашли неизвестный ранее рецепт Гиппократа

Археологи обнаружили ценный манускрипт в библиотеке монастыря Святой Екатерины на горе Синай.

Рукопись, датируемую VI веком нашей эры, нашли на горе Синай в Египте. По предварительной информации, её автором является сам "отец медицины" Гиппократ. Об этом сообщили арабские СМИ.

العثور على مخطوطة أثرية للطبيب اليوناني أبقراط في هذه الدولة العربية.. وصفة طبية تعود للقرن الخامس الميلادي https://t.co/NKI2hYW3nE pic.twitter.com/6p14hQabSE — HuffingtonPost Maroc (@HuffPost_Maroc) 4 июля 2017 г.

Известно, что рукопись нашли во время реставрационных работ в монастырской библиотеке. Она написана на двухслойной коже, причём перед нанесением рецепта с кожи была удалена другая надпись. Находку подтвердил министр древностей Египта Халед Эль-Энани.

Кроме того, археологи обнаружили ещё три древних документа (предположительно, это тоже медицинские рецепты). Их авторство ещё предстоит установить. В одной из рукописей есть рисунки лекарственных трав.

Напомним, монастырь Святой Екатерины был основан в IV веке и в настоящее время включён в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь действует по сей день. В его библиотеке хранится более шести тысяч рукописей на арабском, греческом, коптском, эфиопском, армянском и сирийском языках.