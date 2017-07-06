В Египте нашли неизвестный ранее рецепт Гиппократа

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В Египте нашли неизвестный ранее рецепт Гиппократа

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Археологи обнаружили ценный манускрипт в библиотеке монастыря Святой Екатерины на горе Синай.

Рукопись, датируемую VI веком нашей эры, нашли на горе Синай в Египте. По предварительной информации, её автором является сам "отец медицины" Гиппократ. Об этом сообщили арабские СМИ.

Известно, что рукопись нашли во время реставрационных работ в монастырской библиотеке. Она написана на двухслойной коже, причём перед нанесением рецепта с кожи была удалена другая надпись. Находку подтвердил министр древностей Египта Халед Эль-Энани.

Кроме того, археологи обнаружили ещё три древних документа (предположительно, это тоже медицинские рецепты). Их авторство ещё предстоит установить. В одной из рукописей есть рисунки лекарственных трав.

Напомним, монастырь Святой Екатерины был основан в IV веке и в настоящее время включён в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь действует по сей день. В его библиотеке хранится более шести тысяч рукописей на арабском, греческом, коптском, эфиопском, армянском и сирийском языках.

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