Франция полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей к 2024 году

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Франция полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей к 2024 году

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

По мнению местного министра, это должно стать настоящей экологической революцией.

Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями перестанут продавать во Франции к 2024 году. Об этом заявил министр экологического перехода Николя Юло. По его мнению, это станет настоящей революцией, которая позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу большое количество вредных веществ.

Однако, по словам Юло, сейчас в стране не так много компаний, которые производят электромобили. Так, на данный момент во Франции есть всего 85 тыс. "зелёных" машин, что составляет 4,2% от общего объёма транспортных средств в стране.

Отметим, что, согласно данным агентства по мониторингу состояния воздуха в Париже, в прошлом году во французской столице были зафиксированы максимальные показатели загрязнённости атмосферы за последние десять лет.

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