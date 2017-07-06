Франция полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей к 2024 году

По мнению местного министра, это должно стать настоящей экологической революцией.

Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями перестанут продавать во Франции к 2024 году. Об этом заявил министр экологического перехода Николя Юло. По его мнению, это станет настоящей революцией, которая позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу большое количество вредных веществ.

Однако, по словам Юло, сейчас в стране не так много компаний, которые производят электромобили. Так, на данный момент во Франции есть всего 85 тыс. "зелёных" машин, что составляет 4,2% от общего объёма транспортных средств в стране.

Отметим, что, согласно данным агентства по мониторингу состояния воздуха в Париже, в прошлом году во французской столице были зафиксированы максимальные показатели загрязнённости атмосферы за последние десять лет.