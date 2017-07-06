McDonald's бесплатно накормит южнокорейских военных 13 тысячами бургеров

Южнокорейский "Макдоналдс" предложит 13 тысяч бесплатных гамбургеров для новобранцев в Учебном центре корейской армии (KATC) в городе Нонсан, провинция Южный Чхунчхон, сообщает The South China Morning Post.
Все бургеры будут поставляться в тренировочный лагерь в течение года. А для новобранцев, которых не навещают родители, будут организованы отдельные еженедельные обеды.
— Я счастлива, что могу порадовать новобранцев, которым приходится переносить лишения во имя страны и народа, — объявила исполнительный директор корейского отделения сети Тё Чжу Ён.
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