McDonald's бесплатно накормит южнокорейских военных 13 тысячами бургеров

Для обучающихся, которых по каким-то причинам не посещают их семьи, каждую неделю будут организованы дополнительные обеды.

Южнокорейский "Макдоналдс" предложит 13 тысяч бесплатных гамбургеров для новобранцев в Учебном центре корейской армии (KATC) в городе Нонсан, провинция Южный Чхунчхон, сообщает The South China Morning Post.

Все бургеры будут поставляться в тренировочный лагерь в течение года. А для новобранцев, которых не навещают родители, будут организованы отдельные еженедельные обеды.

— Я счастлива, что могу порадовать новобранцев, которым приходится переносить лишения во имя страны и народа, — объявила исполнительный директор корейского отделения сети Тё Чжу Ён.