McDonald's бесплатно накормит южнокорейских военных 13 тысячами бургеров

Читайте также

McDonald's бесплатно накормит южнокорейских военных 13 тысячами бургеров

5

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Для обучающихся, которых по каким-то причинам не посещают их семьи, каждую неделю будут организованы дополнительные обеды.

Южнокорейский "Макдоналдс" предложит 13 тысяч бесплатных гамбургеров для новобранцев в Учебном центре корейской армии (KATC) в городе Нонсан, провинция Южный Чхунчхон, сообщает The South China Morning Post.

Все бургеры будут поставляться в тренировочный лагерь в течение года. А для новобранцев, которых не навещают родители, будут организованы отдельные еженедельные обеды.

— Я счастлива, что могу порадовать новобранцев, которым приходится переносить лишения во имя страны и народа, — объявила исполнительный директор корейского отделения сети Тё Чжу Ён.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!