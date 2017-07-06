Залог Украины за "Евровидение" всё-таки заблокировали по требованию Еuronews

Сейчас в НОТУ выясняют причины ареста пятнадцати миллионов долларов швейцарским судом.

15 миллионов долларов, которые Украина предоставила в качестве залога за успешное проведение "Евровидения-2017" в Киеве, всё-таки были арестованы по требованию телеканала Euronews. Об этом журналистам сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

— После того как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация, — приводят слова председателя НОТУ украинские СМИ.

Аласания добавил, что обжаловать решение Швейцарского суда можно до 11 июля. При этом причины блокировки 15 миллионов долларов пока не известны.