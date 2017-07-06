Июньская инфляция шокировала Центробанк

По информации Росстата, за первый летний месяц цены выросли на 0,6%, в то время как за всё первое полугодие — на 2,3%. Всего в годовом выражении в июне инфляция выросла до 4,4%.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев назвал рост инфляции в июне неприятным сюрпризом. Об этом он заявил на заседании Ассоциации региональных банков России.

— Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой. Это негативный сюрприз — 4,4%, — сказал Дмитриев.

По его словам, в июле инфляция может удержаться на том же уровне, а то и опуститься до 4,3%. Отметим, за первый летний месяц стоимость минимального продуктового набора в среднем по РФ выросла на 4,9%, при этом с начала года такой набор подорожал на 14,7%.

Напомним, в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на показатели инфляции в стране ниже 4% к концу года.