Неизвестный ранил двух полицейских из АК-47 в Барселоне

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Неизвестный ранил двух полицейских из АК-47 в Барселоне

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СМИ сообщили о перестрелке около похоронного дома в Барселоне. По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по двум полицейским из окна припаркованной машины и скрылся на зелёном "Альфа-Ромео". По данным полиции, стрельба велась из АК-47. Преступника ищут. Информация уточняется.

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