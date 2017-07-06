Неизвестный ранил двух полицейских из АК-47 в Барселоне

СМИ сообщили о перестрелке около похоронного дома в Барселоне. По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по двум полицейским из окна припаркованной машины и скрылся на зелёном "Альфа-Ромео". По данным полиции, стрельба велась из АК-47. Преступника ищут. Информация уточняется.

BREAKING: Shooting in Barcelona, Spain, several police officers injured. 'Suspect fled with AK-47'. Via @NuevaAlerta pic.twitter.com/kybaJjH4Jn — Voice of Europe (@V_of_Europe) 6 июля 2017 г.