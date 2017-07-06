Минэкономразвития связало безработицу с холодной погодой

Несмотря на это, в мае выросли добыча газа и угля, а также производство электроэнергии.

Холодная погода стала главным фактором роста уровня безработицы в России в мае текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

— Холодная погода, по оценкам, стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае в результате меньшего, чем обычно, сезонного роста занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе, — уточнили в министерстве.

Несмотря на это, холода стали одной из главных причин роста промышленного сектора. В ведомстве отметили, что в мае выросли добыча газа и угля, а также производство электроэнергии.

Ранее Лайф сообщал о том, что 7 июля станет самым холодным днём месяца.