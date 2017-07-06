Путин отчитал главу Орловской области за отсутствие бесплатных учебников в школе

Во время прямой линии жители Орловской области пожаловались президенту на то, что их вынуждают покупать учебники.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским отчитал последнего за отсутствие бесплатных учебников в школе.

— Честно говоря, меня немного озадачила информация по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах. По закону обязаны предоставить бесплатно. Люди пишут, что отсутствуют учебники для первого класса и старше, — пояснил российский лидер. — Пишут, что выдали список из 17 учебников, которые надо купить, а каждый стоит 800–1000 рублей.

В ответ Потомский отметил, что изначально в бюджете не были заложены расходы на приобретение школьных учебников.

— Надо сделать. Это требование закона, — заключил глава государства.

Кроме того, Путин передал губернатору Орловской области критические вопросы с прямой линии от жителей региона.