Путин передал губернатору Орловской области "критические вопросы" с прямой линии

Местные жители пожаловались президенту на задержки зарплат при увольнении, на аварийное жильё, на нехватку лекарственных препаратов для льготников, на повышение тарифов ЖКХ и проч.

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Орловской области Вадимом Потомским и передал ему вопросы от населения, ранее поступившие на прямую линию. Глава государства отметил, что за несколько часов не смог обсудить с россиянами все проблемы, но планирует проследить, чтобы главы регионов не оставили ни одну ситуацию без внимания.

— Хочу, чтобы была системная работа, которая охватила бы всю территорию страны. Хочу, чтобы вы услышали, как люди, проживающие в Орловской области, чувствуют себя, — пояснил Владимир Путин.

Вадим Потомский заверил президента, что работа идёт и все проблемы будут со временем решены. Отдельно он обещал "досконально" изучить вопрос с расселением из ветхого жилья.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным прошла 15 июня. Она длилась почти четыре часа, за которые глава государства успел ответить более чем на 70 вопросов.