В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето

Жителям столицы придётся пережить ещё несколько холодных дней, прежде чем доставать из шкафа шорты и майки.

Лето вернётся в Москву к середине следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Однако перед этим москвичам всё-таки предстоит пережить несколько холодных и дождливых дней. Так, в выходные столбики термометров будут держаться на отметке в 15–18 градусов. А завтрашний день в столице и вовсе станет самым холодным за месяц.

Но уже в понедельник в столицу придут тёплые воздушные массы с юго-запада, уверяют синоптики. Хотя ночи ещё будут прохладными, 10 июля воздух в Москве прогреется до 23 градусов. А во вторник потеплеет ещё сильнее — будет около 25.