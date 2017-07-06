Наталья Рагозина вышла замуж за адвоката Жорина

Свадьбу пара отгуляла в престижном подмосковном комплексе Barviha Luxury Village.

Известный российский адвокат Сергей Жорин и чемпионка мира по боксу в среднем весе Наталья Рагозина расписались в барвихинском загсе. Снимками с радостного события Жорин поделился в своём "инстаграме".

Сколько верёвочке не виться... ‍ #некогдаобьяснять #безвариантов Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 5 2017 в 3:44 PDT

Свадьбу адвокат и его избранница отгуляли в престижном комплексе Barviha Luxury Village. Среди гостей был боксёр Николай Валуев.

Наталья Рагозина — непобеждённая российская спортсменка-боксёр. В мире бокса носит прозвище Мисс Кувалда. Сергей Жорин — известный "звёздный" адвокат России, представляющий в судах интересы публичных лиц. Для Жорина это уже пятый брак, для Рагозиной — второй.