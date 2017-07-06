Крутые копы. В США полицейские прокатились с водной горки вместе с нарушителями

Стражи порядка приехали на место происшествия после того, как в участок поступила жалоба на шум, и сами присоединились к компании резвящихся детей.

В городе Эшвилл штата Северная Каролина полицейские Джо Джонс и Кэрри Ли прокатились с водной горки вместе с детьми. Видео забавного случая появилось в "Фейсбуке" и за считаные дни набрало почти полмиллиона просмотров.

На записи видно, что полицейский спускается с горки на надувном матрасе прямо в форме. Его коллега помогает ему подняться, они оба хохочут.

Джонс и Ли не только не стали наказывать нарушителей спокойствия, но и пожелали отдыхающим хорошего дня, сфотографировались с ними и поблагодарили за неожиданное веселье.