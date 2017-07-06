Стрелок, ранивший двух полицейских в Барселоне, задержан

Полицейские задержали мужчину, который напал на двух сотрудников органов правопорядка возле похоронного дома в муниципалитете Гава (провинция Барселона). Преступник выстрелил в них из АК-47, скрылся с места ЧП на автомобиле "Альфа Ромео", а затем около получаса прятался в одном из жилых домов.

S'emporten el detingut a #Canyelles. El GEI dels @mossos l'han ferit durant la detenció però la seva vida no corre perill. @canalblau pic.twitter.com/2DS3oXUR9N — Garraf al dia (@G_Noticies) 6 июля 2017 г.

По предварительной информации, речь идёт о члене одной из криминальных группировок. С боевиками задержанный не связан.

Мотивы его поступка до сих пор не известны.

Отметим, оба раненых полицейских были доставлены в больницу. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются реаниматологи.