Стрелок, ранивший двух полицейских в Барселоне, задержан

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Стрелок, ранивший двух полицейских в Барселоне, задержан

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Полицейские задержали мужчину, который напал на двух сотрудников органов правопорядка возле похоронного дома в муниципалитете Гава (провинция Барселона). Преступник выстрелил в них из АК-47, скрылся с места ЧП на автомобиле "Альфа Ромео", а затем около получаса прятался в одном из жилых домов.

По предварительной информации, речь идёт о члене одной из криминальных группировок. С боевиками задержанный не связан.

Мотивы его поступка до сих пор не известны.

Отметим, оба раненых полицейских были доставлены в больницу. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются реаниматологи.

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