В Валенсии нашёлся девятый сын Хулио Иглесиаса

У испанского певца Хулио Иглесиаса нашёлся внебрачный 40-летний сын Хавьер Сантос. Как сообщает The Telegraph, об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста.
Теперь мужчина собирается подавать иск, чтобы родственная связь с исполнителем была признана судом.
Отметим, что Сантос добивался признания отцовства Иглесиаса более 20 лет. Мужчина заявлял, что у его матери — португальской балерины — был страстный роман с известным певцом. Но артист тогда был женат на модели Исабель Прейслер и не хотел признавать сына.
Примечательно, что официально у Иглесиаса восемь детей.
- Популярные
- По времени