В Валенсии нашёлся девятый сын Хулио Иглесиаса

Более 20 лет мужчина добивался признания отцовства. А недавний ДНК-тест развеял все сомнения: у известного исполнителя есть ещё один ребёнок.

У испанского певца Хулио Иглесиаса нашёлся внебрачный 40-летний сын Хавьер Сантос. Как сообщает The Telegraph, об этом свидетельствуют результаты ДНК-теста.

Теперь мужчина собирается подавать иск, чтобы родственная связь с исполнителем была признана судом.

Отметим, что Сантос добивался признания отцовства Иглесиаса более 20 лет. Мужчина заявлял, что у его матери — португальской балерины — был страстный роман с известным певцом. Но артист тогда был женат на модели Исабель Прейслер и не хотел признавать сына.

Примечательно, что официально у Иглесиаса восемь детей.