Американский солдат при странных обстоятельствах погиб в гостинице в Минске

Родственники Кайла Тафеля уверены, что его убили: перед смертью он успел поскандалить с сотрудниками казино.

В Белоруссии расследуют загадочную гибель 36-летнего майора ВС США Кайла Тафеля. Мужчина прибыл в Минск, чтобы поддержать своих сестёр на чемпионате по пауэрлифтингу, а заодно и посмотреть город. Однако в ночь на 12 июня он был найден мёртвым под окнами гостиницы "Юбилейная". Предположительно, американец упал из окна своего номера, расположенного на 10-м этаже.

Эта история, произошедшая несколько недель назад в белорусской столице, стала известна только сейчас, когда отец погибшего солдата заявил в интервью телеканалу Fox5, что его сына убили.

Мужчина выяснил, что гибель Кайла Тафеля не могла быть несчастным случаем, поскольку тот перед смертью поскандалил с сотрудниками казино, которое располагается на территории гостиницы. Якобы американец просадил крупную сумму денег, а затем ещё и перебрал и в результате нахамил крупье. По мнению отца Тафеля, между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой его сына просто выкинули из окна.

Чтобы выяснить, что же на самом деле происходило в гостинице "Юбилейная" в ночь на 13 июня, правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое охранников сопровождают с трудом держащегося на ногах американца в его номер, а через несколько минут возвращаются обратно в холл.

Отец погибшего уверен, что эта запись поможет доказать причастность сотрудников гостиницы к смерти его сына. Однако в самом отеле все обвинения отвергли.

— Мы уверены, что действовали профессионально, и к нам никаких вопросов не будет. Но сейчас комментировать ничего не можем, этим делом занимается Следственный комитет, — цитирует собеседника в гостинице "Юбилейная" издание TUT.BY.

В настоящий момент СК и американское посольство в Республике Беларусь готовят комментарии по поводу произошедшего, добавляет издание.