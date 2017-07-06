Активный гражданин преследовал полицейского, бросившего окурок на тротуар

Мужчина взывал к совести сотрудника полиции, уговаривая его остановиться и поднять мусор.

Инцидент произошёл в подмосковном городе Наро-Фоминске возле отделения Сбербанка. Старший сержант в форме снял деньги в банкомате и выбросил окурок на газон у отделения почты. Прохожий сделал полицейскому замечание и попросил поднять бычок. Услышав грубый отказ от стража порядка, мужчина включил камеру мобильного и попросил полицейского представиться. Об этом сообщает паблик Mash.

Сержант резко отвернулся от докучливого нарофоминца и направился по своим делам, однако мужчина решил не сдаваться и пошёл следом, уговаривая полицейского остановиться.

— Полицейский, остановитесь. Мне нужна Ваша помощь. Полицейский! — взывал к стражу порядка бдительный житель Подмосковья.

Надо сказать, выдержка российской полиции заслуживает восхищения: за все 10 минут преследования сержант ни разу не обернулся на просьбы жителя Подмосковья. Полицейский невозмутимо, ровным шагом шёл вперёд. А через некоторое время ему удалось скрыться от надоедливого преследователя в районе автостанции.

— Наверное, этот полицейский проклял тот день, когда начал курить, — иронизирует Mash.