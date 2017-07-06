В Киеве Porsche Panamera протаранил толпу протестующих у здания Кабмина

Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. По сообщениям очевидцев, водитель был пьян.

Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих у здания правительства в центре Киева. Об этом сообщает украинский портал УНИАН со ссылкой на очевидца — помощника депутата Верховной рады Дениса Кривопалого.

Элитная иномарка налетела на толпу ветеранов МВД, собравшихся у стен украинского кабмина с требованиями перерасчета пенсий. Одному из митингующих понадобилась госпитализация, пятерым оказали помощь на месте.

После происшествия митингующие тут же оцепили машину. В "порш" полетели громкоговоритель и камни. По словам очевидцев, от водителя сильно разило спиртным.

Прибывшие на место сотрудники полиции отогнали активистов от спорткара и взяли машину в новое — уже безопасное для водителя – кольцо.

Личность водителя выясняется. По словам местных журналистов, речь, вероятнее всего, идет о сотруднике кабмина, поскольку въезд на площадь перед зданием парламента ограничен и осуществляется по пропускам.

Ранее Лайф сообщал, что в центре украинской столицы полицейские подрались с ветеранами МВД.