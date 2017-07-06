Стало известно, во сколько состоится встреча Путина и Трампа в Гамбурге

Переговоры президента России и лидера Соединённых Штатов пройдут уже завтра, 7 июля, на полях саммита "Большой двадцатки".

Лайф выяснил, во сколько начнутся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге. По имеющейся информации, первая встреча лидеров двух стран назначена на 15:45 по местному времени (16:45 по Москве).

Ожидается, что главы двух государств затронут в своём общении темы Сирии, Украины и мирового терроризма. В Кремле отмечали, что не менее важна и региональная повестка, и вопросы взаимоотношений двух стран, обсуждение которых давно назрело.

Отметим, точное начало встречи Путина и Трампа до последнего момента известно не было. Буквально на днях помощник президента России Юрий Ушаков сетовал, что у Владимира Путина на G20 будет очень насыщенный график — запланировано более 11 встреч. При этом представитель Кремля добавил, что от администрации США сигнал о желании встретиться поступил поздно, поэтому Москва вынуждена искать окошко, чтобы долгожданные переговоры на полях "Большой двадцатки" всё-таки состоялись.