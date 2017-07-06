В Париже начались переговоры глав МИД России и Франции

Ранее министры встречались две недели назад. На повестке встречи — ситуация в Ливии, на Украине и вопросы противостояния терроризму.

Министры иностранных дел России и Франции — Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан — сели за стол переговоров в Париже, передаёт РИА "Новости".

На повестке встречи министров — ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вопросы борьбы с терроризмом.

Также министры обсудят текущие взаимоотношения двух стран и создание российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Приезд в Париж стал ответным со стороны Лаврова. Последняя встреча министров состоялась двумя неделями ранее в Москве.